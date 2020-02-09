Киану Ривза оригинально пригласили на фестиваль мобильного кино

Уже девятый по счету Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm, который проходит в столице Белоруссии Минске, рискует привлечь к себе внимание всего мира. На официальном youtube-канале мероприятия появился умилительный ролик, призывающий актера Киану Ривза вернуться погостить на родину.

Напомним, в картине «Джон Уик» Киану исполнил главную роль, в определенный момент его персонаж признается зрителям, что он вовсе не русский, как многие думали ранее, а самый настоящий «дитя Белоруссии» и его настоящее имя Джордани Йованович. Так что организаторы фестиваля записали небольшой документальный фильм, в котором рассказали о детстве актера и о его приемных родителях. Старики вспоминают, как в детстве молодой Джордани любил метать ножи, изгонять дьявола, считал себя избранным и вырезал на дереве таинственную надпись «ложки нет». Все это намекает на различные проекты, в которых снимался актер: от «Матрицы» до «Константина». В конце старики призывают актера под различными псевдонимами поскорее возвращаться домой.