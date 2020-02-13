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Феминистская драма «Скандал», музыкальный «Лед 2» и другие киноновинки недели

Какие фильмы выходят в кинотеатрах с 13 февраля.

Феминистская драма «Скандал», музыкальный «Лед 2» и другие киноновинки недели
Кадр из сериала «Скандал»

«Скандал» (оригинальное название — Bombshell), 2019, США, драма

Режиссер: Джей Роуч. В ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу и др.

В нашумевшем сериале «Утреннее шоу» американские тележурналистки сражались с сексистами: сначала изваляли в грязи популярного коллегу-ведущего, который посмел переспать с парой ассистенток, а затем свергли и главу канала, покрывавшего звездного негодяя.

В драме «Скандал» героини, также работающие в «ящике», не стали мелочиться и сразу атаковали шефа канала — пожилого господина, требовавшего от юных сотрудниц в обмен на продвижение по службе особого внимания к своей рыхловатой персоне.

Реальная история о крушении похотливого босса Fox News Роджера Эйлса перенесена на экран усилиями Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон (последние две, кстати, получили номинации на «Оскар») и призвана в очередной раз показать уязвимость женщин в жестоком мире голубых экранов.

Впрочем, наиболее уязвимым здесь выглядит сам Роджер Эйлс, блестяще сыгранный Джоном Литгоу, — пожалуй, даже самый мерзкий развратник не заслуживает участи быть заклеванным стаей злобных телехищниц.

«Лед 2», 2020, Россия, мюзикл

Режиссер: Жора Крыжовников. В ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова и др.

Автор «Самого лучшего дня» Жора Крыжовников взялся еще за одну «музыкалку» — продолжение «Льда», сказочки со слезами, песнями и плясками.

Во второй части, в которой герой Александра Петрова вынужден во имя интересов дочери превратиться из успешного хоккеиста в рядового таксиста, петь опять будут очень много. Что касается кассовых амбиций, то их авторы обозначили четко, заставив героев в одном из эпизодов исполнить хит группы «Тату» «Нас не догонят».

«Джентльмены» (оригинальное название — The Gentlemen), 2019, Великобритания, комедия

Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Мишель Доккери и др.

После того, как Гай Ричи сначала соорудил фэнтези («Меч короля Артура»), а затем мюзикл («Аладдин»), поклонники талантливого британца с тревогой ждали его следующей работы. К счастью, 51-летний режиссер одумался и вернулся к своим фирменным криминальным комедиям.

В «Джентльменах» на экране вновь оживает столь любимый Гаем мир лондонской преступности: в центре внимания на этот раз оказывается Микки Пирсон (Мэттью МакКонахи), который придумал выращивать марихуану на угодьях разорившихся британских аристократов. Чтобы зритель не запутался в том, кто, кого и как здесь подставил, в фильм рекрутирован Хью Грант, персонаж которого по полочкам раскладывает витиеватую историю травяного наркобарона.

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Тэги:

«Джентльмены»Аглая ТарасоваАлександр ПетровЛед-2
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Феминистская драма «Скандал», музыкальный «Лед 2» и другие киноновинки недели
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