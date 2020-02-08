Триллер вместо фантастики: вышел новый трейлер фильма «Человек-невидимка»

Компания Universal Pictures наконец-то показала долгожданный трейлер своего нового проекта «Человек-невидимка». Картина будет очередной попыткой адаптировать для любителей кино одноименный роман Герберта Уэллса. Напомним, впервые книга «Человек-невидимка» была опубликована в далеком 1897 году и в ней было очень мало от современного фильма. По сюжету картина будет скорее триллером, нежели научной фантастикой. Главная героиня Сесилия состояла в не самых приятных отношениях со своим бойфрендом Эдрианом, по совместительству гениальным ученым. С трудом ей удается порвать с мужчиной, но вскоре она узнает, что он покончил с собой, однако ей кажется, что Эдриан совершил научный прорыв и стал невидимкой.

Главную роль в картине исполнила Элизабет Мосс, известная зрителям по уже культовому сериалу «Рассказ служанки». Премьера «Человека-невидимки» должна состояться в начале марта этого года.