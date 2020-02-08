Эксперты назвали самые популярные трейлеры фильмов-номинантов на «Оскар»

Компания Google предоставила данные, которые будут интересны всем тем, кто следит за киноновинками и с нетерпением ждет церемонию вручения премии «Оскар», которая состоится уже совсем скоро, в ночь с девятое на десятое февраля. Как сообщает издание РИА «Новости», был создан рейтинг самых популярных трейлеров к картинам-номинантам на получение золотой статуэтки. Для определения лидера использовали данные сайта Youtube, суммарно из всех стран, в которых видео доступно, так что точные цифры просмотров останутся за кадром.

С первым местом сюрпризов никаких, оно досталось трейлеру «Джокера» режиссера Тодда Филлипса. На второй строчке, с небольшим отрывом, последняя работа Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Бронза досталась военной драме Сэма Мендеса «1917».

Дальнейший список призеров выстроился следующим образом: