КИНО

Эксперты назвали самые популярные трейлеры фильмов-номинантов на «Оскар»

Данные для подсчета предоставил видеосервис Youtube.

Эксперты назвали самые популярные трейлеры фильмов-номинантов на «Оскар»
Кадр из фильма "Джокер". Фото: Warner Bros.

Компания Google предоставила данные, которые будут интересны всем тем, кто следит за киноновинками и с нетерпением ждет церемонию вручения премии «Оскар», которая состоится уже совсем скоро, в ночь с девятое на десятое февраля. Как сообщает издание РИА «Новости», был создан рейтинг самых популярных трейлеров к картинам-номинантам на получение золотой статуэтки. Для определения лидера использовали данные сайта Youtube, суммарно из всех стран, в которых видео доступно, так что точные цифры просмотров останутся за кадром.

С первым местом сюрпризов никаких, оно досталось трейлеру «Джокера» режиссера Тодда Филлипса. На второй строчке, с небольшим отрывом, последняя работа Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Бронза досталась военной драме Сэма Мендеса «1917».

Дальнейший список призеров выстроился следующим образом:

  • «Кролик Джоджо»
  • «Паразиты»
  • «Ford против Ferrari»
  • «Маленькие женщины»
  • «Ирландец»
  • «Брачная история»
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«Джокер»Новости киноОскар 2020трейлер
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Эксперты назвали самые популярные трейлеры фильмов-номинантов на «Оскар»
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