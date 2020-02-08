Компания Netflix опубликовала список картин, запрещенных цензурой

Как выяснилось, проблема с цензурой есть не только в России, но и во многих других странах. Так видеосервис Netflix впервые поделился информацией о том, какие картины и сериалы были запрещены к показу в некоторых странах. Не стоит заранее беспокоиться, как сообщает издание Variety, всего таких случаев было девять и Netflix пообещала сразу же сообщать, если в будущем ситуация повторится.

Перейдем к списку неугодных, во Вьетнаме запрещен фильм Стэнли Кубрика про войну «Full Metal Jacket», по вполне понятным причинам, достаточно лишь мельком ознакомиться с сюжетом. Зрители Сингапура не могут легально посмотреть на картину Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», а с начала этого года запрещены также и комедия «The Last Hangover», сериал «Disjointed» и документалка «The Legend of 420». Также под запретом казалось бы обычное кулинарное шоу Cooking on High, в котором однако готовят еду из наркотических веществ.

Также не повезло жителям Германии, им по какой-то причине нельзя смотреть ужастик «Ночь живых мертвецов», а в Новой Зеландии под запретом документальный фильм «Мост». Самая интересная ситуация получилась в Саудовской Аравии с сериалом «Патриотический акт с Хасаном Минхаджем». Дело в том, что в целом сериал разрешен, но один эпизод вырезан.

Напомним, хотя о случаях цензуры своих проектов Netflix заявляет только сейчас, компании частенько удается взбесить своих зрителей. Недавняя ситуация с рождественским фильмом про Иисуса «Первое искушение Христа», которого показали представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, подтверждает это. Мало кому из христиан понравился такой вид божьего сына, так что была организована полноценная петиция на сайте Change.org, ее подписали более двух миллионов человек.