КИНО

Джим Керри устроил шоу с зонтом и оркестром

На передаче Стивена Кольбера актер рассказал о своей роли в новом фильме «Соник».

Джим Керри устроил шоу с зонтом и оркестром
Джим Керри. Фото: globallookpress

Джим Керри посетил известное в Америке шоу Стивена Кольбера, и актер изменил бы себе, если бы не начал чудить. Так, он вышел в зал вместе с оркестром, в руках сжимал фиолетовый зонт, а после устроил безумные танцы. Разумеется, артиста приглашали не ради этого, так что он немного рассказал и о фильме «Соник», а именно о своем персонаже в нем, докторе Эггмане.

Как объяснил Керри, доктор Эггман превосходный, он сравнил его с Николой Теслой, если бы тот напился энергетиков. Однако не все было гладко во время съемок. Например, накладные усы было невероятно трудно полностью отклеить, обычно одна половина отрывалась легко, а вот вторая клеилась намертво, так что актеру приходилось справляться с этим неудобством.

Также он продемонстрировал небольшой отрывок из грядущего фильма, который выйдет в прокат уже через неделю.

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Тэги:

"Соник в кино"Джим КерриНовости кино
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Джим Керри устроил шоу с зонтом и оркестром
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