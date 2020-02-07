Джим Керри устроил шоу с зонтом и оркестром

Джим Керри посетил известное в Америке шоу Стивена Кольбера, и актер изменил бы себе, если бы не начал чудить. Так, он вышел в зал вместе с оркестром, в руках сжимал фиолетовый зонт, а после устроил безумные танцы. Разумеется, артиста приглашали не ради этого, так что он немного рассказал и о фильме «Соник», а именно о своем персонаже в нем, докторе Эггмане.

Как объяснил Керри, доктор Эггман превосходный, он сравнил его с Николой Теслой, если бы тот напился энергетиков. Однако не все было гладко во время съемок. Например, накладные усы было невероятно трудно полностью отклеить, обычно одна половина отрывалась легко, а вот вторая клеилась намертво, так что актеру приходилось справляться с этим неудобством.

Также он продемонстрировал небольшой отрывок из грядущего фильма, который выйдет в прокат уже через неделю.