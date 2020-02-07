КИНО

Джордж Миллер готов приступить к съемкам продолжения «Безумного Макса»

Зарубежные СМИ сообщают, что съемочный процесс стартует уже этой осенью.

Джордж Миллер готов приступить к съемкам продолжения «Безумного Макса»
Кадр из фильма «Безумный Макс»

Как сообщает издание The Geeks WorldWide со ссылкой на собственные источники, режиссер Джордж Миллер наконец-то готов продолжить работу над «Безумным Максом».

По плану съемки продолжения нашумевшей картины начнутся уже осенью этого года. Почему же понадобилось так много времени? Миллер решал некие юридические вопросы, и вот сейчас он готов полностью посвятить себя любимой работе.

Еще в конце прошлого года Джордж сообщал, что планирует продолжить историю выживания Макса в мире постапокалипсиса. Стоит заметить, что сейчас рано говорить не только о дате выхода нового фильма, но и о сюжете или актерском составе, более того, совсем не факт, что в роль Макса вновь исполнит неподражаемый Том Харди.

Актер Том Харди. Фото
Актер Том Харди. Фото: Globallookpress

Напомним, фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» появился на экранах кинотеатров в 2015 году. Некоторые критики называли картину одной из лучших, снятых в прошлом десятилетии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Безумный Макс»Джордж МиллерНовости киносъемки
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джордж Миллер готов приступить к съемкам продолжения «Безумного Макса»
Интересно?
Поделись с друзьями: