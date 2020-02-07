Джордж Миллер готов приступить к съемкам продолжения «Безумного Макса»

Как сообщает издание The Geeks WorldWide со ссылкой на собственные источники, режиссер Джордж Миллер наконец-то готов продолжить работу над «Безумным Максом».

По плану съемки продолжения нашумевшей картины начнутся уже осенью этого года. Почему же понадобилось так много времени? Миллер решал некие юридические вопросы, и вот сейчас он готов полностью посвятить себя любимой работе.

Еще в конце прошлого года Джордж сообщал, что планирует продолжить историю выживания Макса в мире постапокалипсиса. Стоит заметить, что сейчас рано говорить не только о дате выхода нового фильма, но и о сюжете или актерском составе, более того, совсем не факт, что в роль Макса вновь исполнит неподражаемый Том Харди.

Напомним, фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» появился на экранах кинотеатров в 2015 году. Некоторые критики называли картину одной из лучших, снятых в прошлом десятилетии.