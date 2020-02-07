КИНО

Школу обязали заплатить 250 долларов за показ «Короля Льва»

Однако случай стал достоянием общественности и ситуацию удалось разрешить.

Школу обязали заплатить 250 долларов за показ «Короля Льва»
Кадр из фильма "Король Лев". Фото: Disney

Довольно необычная ситуация произошла в одной из американских школ. Еще в ноябре прошлого года одно из учебных заведений Калифорнии решило организовать сбор средств на нужды школы.

Это был вечер, на котором ученики показывали свои достижения, а родители платили символические 15 долларов за вход. Впрочем, людей пускали и бесплатно, целью был не заработок денег, а сближение учеников и родителей, сообщает CNN.

Проблема заключалась в том, что кто-то из родителей принес с собой диск с «Королем Львом» и фильм показали для всех желающих. Вечер прошел хорошо, удалось собрать около тысячи долларов, но спустя пару месяцев в школу пришло письмо от компании-представителя Disney.

Movie Licensing USA была не очень довольна публичным показом блокбастера, так что школу обязали оплатить штраф в размере 250 долларов.

К счастью, этот случай стал достоянием общественности и после того как о нем заговорили СМИ, в дело вмешался CEO компании The Walt Disney, Роберт Айгер, который извинился и пообещал пожертвовать школе денег.

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Тэги:

«Король Лев»DisneyШкола
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Школу обязали заплатить 250 долларов за показ «Короля Льва»
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