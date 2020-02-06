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Disney снова в деле: классический мультфильм «Лило и Стич» ждет перезапуск

Картину превратят в лайв-экшен с компьютерной графикой.

Disney снова в деле: классический мультфильм «Лило и Стич» ждет перезапуск
Кадр из мультфильма «Лило и Стич». Фото: Disney

Появились не самые однозначные новости от Disney, компания продолжает превращать мультфильмы нашего детства в наполненные компьютерной графикой, но по большей части бездушные проекты. В этот раз не повезло мультфильму про милого пришельца из космоса «Лило и Стич», его хотят превратить в лайв-экшн картину с обильным использованием спецэффектов и компьютерной анимации. Как рассказывает издание The DisInsider, съемочная группа начнет свою работу уже этой осенью, основные работы пройдут на Гавайских островах.

По словам источника журналистов, актер Крис Сандерс, который занимался озвучкой Стича в мультфильме, вновь примется за работу. Продюсерами выступили Дэн Лин и Джонатан Эйрих, они уже успешно поработали в 2019 году над «Аладдином». Пока что единственная проблема — это режиссер, на эту должность человека у Disney еще нет.

Фанаты оригинального мультфильма уже начали выступать против нового ремейка классики.

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Disney снова в деле: классический мультфильм «Лило и Стич» ждет перезапуск
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