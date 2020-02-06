Критики оценили новый фильм с Дэниэлом Рэдклиффом

Картина «Пушки Акимбо» получила не самые высокие оценки, но и провалом явно не стала.

Пока жители России только ждут премьеры нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом, которая состоится аж 27 февраля, в США прокат зубодробительного боевика «Пушки Акимбо» уже начался, а эксперты различных изданий с радостью делятся своим мнением о новой картине. Пока что проект выглядит не особо успешным, всего 43 балла на metacritic и 64% на rottentomatoes. Что же не понравилось критикам?

Как пишет IGN, режиссер «Пушек Акимбо» Джейсон Ли Хауден хочет показать картину современного мира в ироничной манере. Реалити шоу заполонили эфир, а в интеренете полно токсичных пользователей, который только дай волю. Но все же на первом месте в фильме стрельба и впечатляющие убийства.

Однако The Hollywood Reporter пишет, что у боевика были отличные задатки чтобы стать новым шедевром, но что-то пошло не так и у картины большие проблемы с динамичностью.