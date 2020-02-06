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79-летний Аль Пачино попытался уйти с интервью, забыв где находится

Актер внезапно встал и попытался покинуть помещение.

79-летний Аль Пачино попытался уйти с интервью, забыв где находится
Аль Пачино. Фото: globallookpress

Судя по последним новостям, у американского актера Аль Пачино начались проблемы со здоровьем. Недавно он упал на красной ковровой дорожке во время церемонии BAFTA, а сегодня произошел еще один случай — мужчина просто забыл, где он находится. Все случилось во время эфира на BBC, прямо посреди интервью актер внезапно решил встать и уйти, сообщает издание Daily Mail.

Все началось с вопроса ведущей, Алекс Джонс, которая поинтересовалась у артиста, мечтал ли он когда-либо попасть на The One Show. На это актер замер, после чего немного приоткрыл рот и у зрителей сложилось впечатление, что он начисто забыл о том, что сейчас находится как раз на этой телепередаче. Немного позже неожиданности продолжились, когда Аль Пачино внезапно встал и попытался уйти, словно забыв о том, где он находится. Ведущим все же удалось остановить звезду и напомнить, что интервью все еще идет.

 

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79-летний Аль Пачино попытался уйти с интервью, забыв где находится
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