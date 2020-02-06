Съемки новой «Матрицы» официально начались

Киану Ривз и Лана Вачовски уже начали работу над фильмом в Сан-Франциско.

Судя по последним данным из Сан-Франциско, съемки продолжения фантастического фильма «Матрица» уже начались. В Сети появилось множество фотографий со съемочной площадки, на которой был замечен Киану Ривз.

Это мог бы быть любой другой фильм с известным актером, но на фото также явно заметна Лана Вачовски, ее растрепанные ярко-оранжевые волосы просто нельзя ни с чем спутать, так что ошибки быть не может: съемки «Матрица 4» официально начались.

Любопытные фанаты с Twitter-аккаунта Keanu Planet не смогли заметить ничего интересного, ни гонок, ни перестрелок, Киану Ривз просто шел по городу, основные спецэффекты явно будут добавлены позднее.

Однако есть любопытная деталь: актер выглядит растрепанным, с неухоженной бородой и во вполне обычной городской одежде, вместо уже ставшего привычным кожаного плаща. Возможно, его персонаж Нео забыл о всех событиях прошлой части и живет в качестве простого человека.

Премьера новой «Матрицы» запланирована на весну следующего года.