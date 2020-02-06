КИНО

Вышел первый официальный трейлер продолжения «Пилы»

Главную роль исполнит Крис Рок, а компанию ему составит Сэмюэл Л. Джексон.

Вышел первый официальный трейлер продолжения «Пилы»
Кадр из фильма «Пила»

В сети наконец-то появился официальный трейлер продолжения «Пилы» от Криса Рока.

Напомним, видеоролик слили в интернет еще накануне, но качество оставляло желать лучшего, так что похоже, компания Lionsgate Movies решила не томить фанатов ожиданием и сама опубликовала трейлер в официальном канале на YouTube.

На текущий момент о картине известно немногое, но точно будут неожиданные ловушки и напряженные моменты. Судя по видео, в новой части «Пилы» создатели решили немного отдалиться от бесконечной крови и расчлененки. Так что большая часть фильма будет посвящена полицейскому расследованию, а также поддержанию напряженной атмосферы у зрителей кинотеатров.

Одну из главных ролей исполнит неподражаемый Сэмюэл Л. Джексон, вместе со своей коронной фразой. О том, получит ли новая «Пила» хотя бы часть славы оригинальной картины, говорить пока рано. Все же идея фильма принадлежит Крису Року, который также сыграет главную роль и одновременно выступает исполнительным продюсером.

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Тэги:

«Пила»Крис РокНовости кино
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Вышел первый официальный трейлер продолжения «Пилы»
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