КИНО

Фильм «Форсаж 10» могут разделить на две части

Завершение франшизы должно стать грандиозным, так что хронометража одного фильма будет мало.

Фильм «Форсаж 10» могут разделить на две части

Много интересных новостей для любителей фильмов про гонки и спецэффекты рассказал актер Вин Дизель.

Как выяснили представители издания Total Film, «Форсаж 10» станет последним фильмом серии, в нем главные герои наконец-то уйдут на покой. Также актер отметил, что для реализации грандиозной задумки на эпическое завершение гоночной киносерии, понадобится разделить фильм на две части, обычного хронометража может не хватить.

Напомним, такой же логикой руководствовались создатели фильма о Гарри Поттере, разделив «Дары смерти» на два фильма, которые вышли с большим интервалом.

Также выяснилось, что Вин Дизель планировал «Форсаж 10» еще до создания девятой части фильма. Он отметил, что хотя картина станет последний, но не исключено создание многочисленных спин-оффов, так уже было с картиной «Форсаж: Хоббс и Шоу», вышедшей в прошлом году.

А также в угоду современным тенденциям актер заметил, что в одном из таких сторонних фильмов все главные роли доверят женщинам.

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Тэги:

«Форсаж»Вин ДизельНовости кино
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Фильм «Форсаж 10» могут разделить на две части
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