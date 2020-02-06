Я невыносимо гадкий: в Сети появился первый трейлер новых «Миньонов»

В Сети наконец-то появился первый трейлер продолжения мультфильма о забавных и очень харизматичных желтых колобках.

Новая картина «Minions: The Rise of Gru» в российском прокате будет называться не иначе как «Миньоны: Грювитация» и подробнее расскажет о главном герое картины «Гадкий я» — Фелониусе Грю. В новых «Миньонах» он предстанет не одним из главных суперзлодеев планеты, а 12-летним мальчиком, который еще только делает первые шаги на пути мировых пакостей. А сопровождать его в этом непростом путешествии как раз и будут желтые миньоны.

Все события будут происходить в 70-е годы, тогда Грю впервые захотел стать суперзлодеем и отправился на прослушивание в организацию Vicious 6, чтобы получить недавно освободившееся кресло лидера. Но миньоны, как это всегда бывает, не дадут всем планам пройти как по маслу.

Премьера «Миньоны: Грювитация» в России состоится в начале лета этого года.