Яркая пустышка: критики оценили новый боевик «Хищные птицы»

Очередная экранизация комиксов от компании DC «Хищные птицы» выходит в прокат в России в четверг, 6 февраля.

Команда женщин во главе с Харли Квинн в исполнении неподражаемой Марго Робби схлестнется в битве с одним из очередных безликих злодеев комиксов — Черной Маской в исполнении Юэна Макгрегора. Кинокритики из США уже написали свои рецензии и готовы ими поделиться.

Издание Entertainment Weekly выставило «Птицам» 83 балла из 100, а также описало настрой картины как «поп-феминистский». Также эксперты отметили обилие мультяшной жестокости, но в целом посчитали работу режиссера Кэти Янь милой.

The Telegraph настроен не так позитивно: всего 60 баллов из 100. Фильм журналисты назвали ярким боевиком, который местами смотрится как комедия, с отсутствием глубоких идей и на один раз. В итоге картину называют сладостью для взрослых.

Меньше всего «Хищные птицы» понравились Hollywood Reporter: 50 баллов из 100. Эксперты описали фильм как яркий боевик, с внезапными шутками и жестокостью, которая выглядит наигранной. Сценарий пуст и не раскрывает персонажей.