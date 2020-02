В Сети появился первый трейлер фильма «Опасный элемент»

В Сети появился долгожданный трейлер проекта Amazon под названием Radioactive. Отметим, что в российском прокате лента будет называться «Опасный элемент».

Фильм можно считать основанным на реальных событиях, хотя снят он на основе графического романа Radioactive: Marie and Pierre Curie. A Tale of Love and Fallout, созданного художницей и писательницей Лорен Реднисс.

Новый проект расскажет о жизни одной из самых известных женщин в мировой истории — Марии Склодовской-Кюри, которая буквально ценой своей жизни открыла важные химические элементы — радий и полоний.

Главную роль в ленте исполнила неподражаемая Розамунд Пайк, вы можете помнить ее по фильму «Исчезнувшая».

Премьеру картины стоит ждать не раньше апреля.