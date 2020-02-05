Самый первый в мире фильм пересняли в формате 4К

В новинку даже добавили звук, чего не было в оригинале.

Легендарный и самый первый фильм, с которого и началось создание всей киноиндустрии, получил второе рождение.

Все хоть раз слышали о работе братьев Люмьер «Прибытие поезда», хотя его официальное и полное название «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Всего 48 секунд немого монохромного ролика сумели создать огромную империю, которая радует зрителей в кинотеатрах и сегодня.

В современном мире нашлись умельцы, которые смогли превратить безумно устаревший проект во вполне современный ролик. Теперь на прибытие поезда можно понаблюдать в формате 4К и с 60 кадрами в секунду. Новый проект создал Денис Ширяев, менеджер по продукту издательского дома «Комитет».

Получить подобный потрясающий результат Денису помогли современные технологии, а конкретно нейросети. Мастер сумел заметно улучшить качество изображения, а также немного изменил оригинал картины, ведь теперь в ней появился и звук!

Сравните с видео 1896 года и убедитесь, как далеко вперед ушли технологии.