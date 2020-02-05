КИНО

Съемки фильма «Вечные» официально завершены

Ждем релиза новой экранизации комиксов Marvel этой осенью.

Съемки фильма «Вечные» официально завершены
Съемочная площадка фильма "Вечные" (2020). Фото: globallookpress

Похоже, что съемки очередной экранизации комиксов от студии Marvel подошли к концу. Сразу два актера из главного актерского каста проекта «Вечные» рассказали в своих соцсетях о том, что съемки официально закончены, осталось ждать релиза.

Так, актриса Джемма Чан, которая в новой картине исполняет роль «вечной» Серси в своем личном аккаунте в Twitter написала «готово», при этом выложив селфи в кепке с логотипом картины.

Также о финале съемок в своем Instagram объявил актер Ричард Мэдден, который исполняет роль еще одного супергероя, Икариса.

Напомним, одну из главных ролей в картине исполняет Анджелина Джоли, а сюжет расскажет об очередном противостоянии добра со злом, на этот раз представители расы генетически улучшенных суперлюдей, схлестнутся в бою с пока еще неизвестным противником.

Официальный трейлер Disney пока не показывал, а релиз ожидается осенью этого года.

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Тэги:

«Вечные»MarvelАнджелина ДжолиНовости кинофильм «Вечные»
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Съемки фильма «Вечные» официально завершены
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