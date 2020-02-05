КИНО

Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel

Актер пока раздумывает над ролью, а журналисты уже выяснили все подробности.

Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel
Актер Кристиан Бейл. Фото: Globallookpress

Продолжение экранизации комикса «Тор» не за горами. Не так давно журналисты выяснили, что одну из ролей в картине исполнит Кристиан Бэйл. Вряд ли он согласился бы на эпизодическое камео, так что у фанатов сразу же возник вопрос: а кем будет «Бэтмен»? Буквально на днях издание The Illuminerdi наконец-то выяснило, какую роль доверили Бэйлу. Он сыграет главного антагониста бога грома, фанаты в восторге от такой новости. Хотя информация еще официально не подтверждена представителями Marvel, The Illuminerdi клянется всеми богами, что ошибки быть не может.

Хотя имя главного противника Тора пока не известно, уже сейчас можно сказать, что Кристиан сыграет злодея инопланетной расы, а в сценарии его не называют не иначе как «потусторонний».

Фанаты комиксов считают, что есть всего два варианта для подобного персонажа — это либо воплощение ненависти Мангог, либо убийца богов Горр. Разумеется, простые кинозрители понятия не имеют, кто это такие, так как ранее эти персонажи в серии «Тор» не появлялись.

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» должна состояться осенью следующего года, придется потерпеть.

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«Тор: Любовь и гром»MarvelКристиан БэйлНовости googleНовости кино
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Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel
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