Билл Мюррей снялся в пародии на фильм «Маяк»

Любимец многих кинозрителей Билл Мюррей все еще в строю и готов к съемкам. Чтобы напомнить фанатам хорошего кино о приближающейся церемонии Independent Spirit Awards, которая состоится перед самым «Оскаром», то есть 8 февраля, организаторы решили привлечь актера к созданию рекламного ролика с участием ведущей церемонии, актрисы Обри Плазы (вы можете помнить ее по сериалу «Легион» и фильму «Скотт Пилигрим против всех»).

Видеоролик длится меньше минуты, в нем актеры пародируют недавно вышедший фильм «Маяк» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Наши герои в монохромном виде стоят на фоне маяка. Мюррей делает вид, что курит трубку, которая предательски перевернута, а Плаза выглядит крайне удивленной.

В качестве языка для общения они используют невнятное бормотание, но субтитры заботливо подсказывают, о чем идет речь. Билл пытается выяснить, где же будет проходить церемония Independent Spirit Awards, а Обри отвечает, что не имеет ни малейшего понятия.