КИНО

Disney может переснять фильм «Один дома»

Слухи о перезапуске франшизы появились еще в прошлом году.

Disney может переснять фильм «Один дома»
Кадр из фильма «Один дома»

Издание WeGotThisCovered порадовало всех фанатов новогодней комедии «Один дома» слухами о возможном перезапуске франшизы. Фильмы этой серии, вышедшие после «Один дома 2», были встречены зрителями довольно прохладно, так что возможно, что перезапуск — это не самая плохая идея.

По словам источников СМИ, в картину обязательно вернется главный герой Кевин Маккаллистер, но заметно повзрослевший. Студия Disney все еще в поисках актера на его роль, но, быть может, случится еще одно новогоднее чудо и они сумеют вернуть Маколея Калкина.

Сюжет фильма будет опять происходить под Новый год, впрочем, из запуганного мальчика Кевин превратится в мужчину со своей охранной фирмой, которая будет заниматься безопасностью в доме нового героя, Макса, которого сыграет Арчи Йейтс.

Впервые о перезапуске серии «Один дома» стало известно еще летом прошлого года, хотя даты релиза и начала съемок пока нет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кевин МакКаллистерНовости кинофильм «Один дома»
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Disney может переснять фильм «Один дома»
Интересно?
Поделись с друзьями: