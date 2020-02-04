Disney может переснять фильм «Один дома»

Слухи о перезапуске франшизы появились еще в прошлом году.

Издание WeGotThisCovered порадовало всех фанатов новогодней комедии «Один дома» слухами о возможном перезапуске франшизы. Фильмы этой серии, вышедшие после «Один дома 2», были встречены зрителями довольно прохладно, так что возможно, что перезапуск — это не самая плохая идея.

По словам источников СМИ, в картину обязательно вернется главный герой Кевин Маккаллистер, но заметно повзрослевший. Студия Disney все еще в поисках актера на его роль, но, быть может, случится еще одно новогоднее чудо и они сумеют вернуть Маколея Калкина.

Сюжет фильма будет опять происходить под Новый год, впрочем, из запуганного мальчика Кевин превратится в мужчину со своей охранной фирмой, которая будет заниматься безопасностью в доме нового героя, Макса, которого сыграет Арчи Йейтс.

Впервые о перезапуске серии «Один дома» стало известно еще летом прошлого года, хотя даты релиза и начала съемок пока нет.