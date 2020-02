В Сети появился первый трейлер продолжения «Пилы»

Похоже, что легендарный фильм ужасов, который буквально перевернул весь жанр с ног на голову, возвращается в кинотеатры. В Сети появился трейлер перезапуска картины «Пила». Правда, не похоже, что создатели фильма рады такому раннему релизу, ведь видео явно опубликовано неофициально и без ведома режиссера.

Новый фильм лишь очень отдаленно будет связан с оригинальной «Пилой», даже название у него иное — Spiral: From the Book of Saw. Пока не известно, как переведут эту фразу наши локализаторы, но можем предположить, что слово «пила» они поставят на первое место.

Не стоит ждать от картины коммерческого успеха или открытия в жанре, ведь сценаристом, продюсером и главным актером фильма является Крис Рок. А многим известно, что когда один человек берет на себя слишком много, шансы на хороший ужастик неумолимо тают. В ранних интервью актер заявлял, что в картине появится черный юмор, но в меру. Кроме Криса Рока в картине также снялись Сэмюэл Л. Джексон, Марисоль Николс и Макс Мингелла.

Премьера должна состояться уже в мае этого года.