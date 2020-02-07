А зрители полюбили! «Побег из Шоушенка», «Леон» и другие, которым не дали премию «Оскар»

По тем или иным причинам фильмы полюбились зрителю, но при этом не получили самую ценную награду в области кино.

Среди фильмов, горячо любимых зрителями и внесенных в списки лучших творений мирового кинематографа, можно найти немало картин, получивших сразу несколько премий «Оскар».

К примеру, «Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона был представлен в 14 номинациях и в 11 из них одержал победу. 11 «Оскаров» из 11 возможных взяла третья часть «Властелина колец», семь статуэток унесли с церемонии вручения награды Американской киноакадемии люди, причастные к созданию «Списка Шиндлера».

И все же некоторые фильмы, при всей их известности и популярности, остались без единого «Оскара». В преддверии очередного вручения премии, которое состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе, портал Teleprogramma.pro решил вспомнить такие фильмы. Многие зрители считают, что киноакадемики зря обошли их вниманием.

«Эта замечательная жизнь» (1946)

Режиссер Фрэнк Капра снял этот сентиментальный фильм в далеком 1946 году, но и сейчас сотни тысяч зрителей в в рождественский сочельник смотрят его вместе со своими семьями.

На церемонии вручения премии Американской киноакадемии название фильма звучало пять раз — в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер», «Лучший звук» и «Лучший монтаж».

И бог бы с ними, с остальными наградами, больше всего поклонникам фильма было обидно за исполнителя главной роли Джеймса Стюарта — для военного летчика, участника Второй Мировой войны, эта статуэтка могла стать второй в коллекции.

«12 разгневанных мужчин» (1957)

Драму Сидни Люмета, рассказывающая нам историю о 12 присяжных, нередко называют одной их наиболее впечатляющих как в плане сценария, так и в плане актерской игры. «12 разгневанных мужчин» получили три номинации на «Оскар».

Но, как и в случае с «Побегом из Шоушенка», решающую роль сыграло наличие серьезного конкурента. «Мост через реку Квай» в том году оказался более удачливым и забрал себе семь статуэток.

«Психо» (1960)

Мастер саспенса Альфред Хичкок за свою жизнь не получил ни одного «Оскара», что кажется странным, учитывая, что это один из лучших режиссеров в истории кинематографа.

Фильм «Психо», который считается его визитной карточкой, претендовал на в четырех номинациях, включая номинацию «Лучший режиссер», но наград не получил. Тем не менее, «Психо» по праву входит в списки величайших фильмов всех времен и по версии «КиноПоиск», и по версии IMDb.

«Хороший, плохой, злой» (1966)

По мнению Квентина Тарантино, классический вестерн «Хороший, плохой, злой» с Клинтом Иствудом в главной роли являет собой лучшую режиссерскую работу в истории кино.

Между тем, создавший его итальянский режиссер Серджо Леоне никогда не удостаивался даже номинации на «Оскар», и многие считают это настоящим кинематографическим преступлением.

«Что гложет Гилберта Грейпа?» (1993)

Леонардо ДиКаприо был не единожды номинирован на «Оскар», однако ему, возможно, было особо обидно не получить эту награду за роль второго плана в картине «Что гложет Гилберта Грейпа?»

Во-первых, потому что он действительно талантливо сыграл умственно отсталого подростка, во-вторых, потому что эта неудача положила начало целой череде безуспешных номинаций, преодолеть которую актеру удалось лишь через 22 года.

«Побег из Шоушенка» (1994)

Фильм Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка» занимает первое место в списке лучших фильмов всех времен и народов как по версии пользователей российского сервиса «КиноПоиск», так и на крупнейшем международном сайте IMDb.

Трудно поверить, но при этом у него нет ни одного «Оскара». Причина проста: в том же 1994 году на экраны вышел «Форрест Гамп». Именно картина о простоватом американском пареньке, которого блестяще сыграл Том Хэнкс, отняла у «Шоушенка» победу в шести номинациях из семи, где он был отмечен.

«Леон» (1994)

Люку Бессону с его «Леоном» тоже не повезло. История 12-летней девочки Матильды, завязавшей знакомство со своим соседом-киллером, не впечатлила американских киноакадемиков и номинантом на звание «Лучшего фильма на иностранном языке» не стала.

Зрители же искренне любят эту картину, в том числе за прекрасную игру актеров — Жана Рено, совсем еще молоденькой Натали Портман и Гари Олдмана в роли главного злодея.

«Большой Лебовски» (1998)

В 1997 году другой фильм братьев Коэнов, «Фарго», получил сразу семь номинаций на «Оскар», одержав победу в двух из них.

Годом позже академики решили остановить поток щедрости и не дали «Большому Лебовски» ни одной номинации. Народная любовь к этому фильму, между тем, не вызывает ни малейших сомнений.

«Бойцовский клуб» (1999)

«Бойцовский клуб» — еще один культовый фильм. Идея его создания принадлежит Чаку Паланику, написавшему сценарий, а воплотить ее в жизнь смог режиссер Дэвид Финчер.

Эта картина шокировала всех обилием насилия, возможно, потому была номинирована (безуспешно) лишь за лучший монтаж звука. Финчер, между тем, вполне мог мечтать о награде за лучшую режиссуру, Эдвард Нортон — за главную роль, Брэд Питт, и Хелена Бонэм Картер — за роли второго плана.

«Зеленая миля» (1999)

В это просто невозможно поверить, но еще одно выдающееся творение упомянутого выше Фрэнка Дарабонта тоже угодило в эту компанию. В списке 250 лучших фильмов, составленном по предпочтениям пользователей «КиноПоиска», «Зеленая миля» стоит на втором месте, после «Побега из Шоушенка», и так же, как он, не может похвастаться ни одной премией «Оскар».

Номинации, впрочем, у «Зеленой мили» тоже были: за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана, лучший адаптированный сценарий и лучший звук.

А какие из этих фильмов вы не могли бы оставить без «Оскара»?