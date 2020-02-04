Фильм про Николаса Кейджа с ним же в главной роли получил дату выхода

Картина «Невыносимая тяжесть огромного таланта» расскажет про актера, которому не очень повезло в жизни.

Кинокомпания Lionsgate сообщила хорошую новость для всех поклонников творчества Николаса Кейджа. Фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», который посвящен актеру и в котором он же играет главную роль, выйдет в широкий прокат в марте этого года. Как сообщает издание Deadline, картина будет в жанре комедии, а режиссером выступил Том Гормикан, который ранее снял лишь один фильм — «Этот неловкий момент». Однако неплохие надежды можно возлагать на сценариста Кевина Эттена, который ранее работал над комедийным сериалом «Клиника».

Сюжет фильма частично отражает жизнь самого Николаса Кейджа, главный герой находится в трудной финансовой ситуации и соглашается посетить вечеринку своего фаната за вознаграждение в миллион долларов. Вот только все приобретает опасный поворот — в итоге Кейдж должен показать, что он герой не только на экране, но и в реальной жизни.

Напомним, последняя картина Николаса, фильм ужасов по мотивам рассказа писателя Говарда Филлипса Лавкрафта «Цвет из иных миров», не порадовала ни критиков, ни фанатов хорроров.