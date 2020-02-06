Боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» и другие киноновинки недели

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» (оригинальное название — Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), 2020, США, боевик.

Режиссер: Кэти Янь. В ролях: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Юэн Макгрегор и др.

Привычка продюсеров называть любую кинофраншизу «Вселенной» заставляет зрителей постоянно путаться, кто и частью какой вселенной является. Вот, например, экс-психоаналитик Харли Куинн, ставшая преступницей и любовницей пресловутого Джокера, — она, собственно, откуда? И на свидания с каким Джокером она бегала — с тем, которого сыграл Хоакин Феникс? А может, это было еще раньше, когда злодея в клоунском гриме изображал Хит Леджер?

Нет, за сексапильной блондинкой Харли ухлестывал другой Джокер, сыгранный в боевике «Отряд самоубийц» Джаредом Лето. Если вы окончательно заблудились в супергеройском лабиринте, о Джокере забудьте — в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» его вообще не будет, ибо они с Харли расстались. Зато здесь появится Юэн Макгрегор в роли злодея, с которым сразится Харли и ее состоящая исключительно из женщин команда.

«Офицер и шпион» (оригинальное название — J’accuse), 2019, Франция, драма.

Режиссер: Роман Полански. В ролях: Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эммануэль Сенье и др.

Пока 86-летнего Романа Полански продолжают травить за якобы совершенное им в конце 1970-х сексуальное преступление, маэстро продолжает снимать кино — очень приличное даже по мнению тех, кто в вине режиссера не сомневается. Его новый фильм «Офицер и шпион» посвящен знаменитому делу Дрейфуса, наделавшему немало шума на исходе позапрошлого века.

Напомним, его фигурантом стал французский офицер Альфред Дрейфус (Луи Гаррель, слева), несправедливо, как выяснилось позже, обвиненный в шпионаже в пользу Германии. Кому, как не Полански, браться за подобные истории?

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«Темные воды» (оригинальное название — Dark Waters), 2019, США, драма.

Режиссер: Тодд Хейнс. В ролях: Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс и др.

Играя Халка в «Мстителях», Марк Руффало превращался в монстра, а в судебной драме «Темные воды» актер воюет с теми, которые превращают в монстров других, причем не в фантастическом, а во вполне реальном мире. Крупная компания производит бытовую химию и нагло сливает отходы в реку, в результате чего в близлежащем городке рождаются на свет дети с одной ноздрей и прочими очевидными отклонениями.

Про многочисленные случаи заболевания раком и говорить не приходится — здесь это в порядке вещей. Спасти несчастный городок берется неравнодушный адвокат в исполнении Руффало — силы явно неравны, но настоящего Мстителя, разумеется, трудности не пугают.