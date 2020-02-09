Актеры, актрисы, фильмы: кто в этом году поборется за американскую кинонаграду «Оскар»

В ночь на 10 февраля станут известны обладатели самой престижной премии мира.

Недоброжелатели хихикают: наверняка многие киноакадемики не осилили титанический труд Мартина Скорсезе, чей «Ирландец» длится три с половиной часа, и, чтобы не обижать классика, не глядя дали фильму 10 номинаций. Мол, а чего мы там не видели — опять Де Ниро, опять про гангстеров…

Конечно, «Ирландец», мягко говоря, длинноват, но и безнадежной нудятиной его не назовешь, стало быть, если он получит все, на что претендует, это не будет выглядеть вызывающе.

Куда сомнительнее выглядят 11 номинаций «Джокера». Фильма, конечно, хорошего, но своей популярностью обязанного не столько качеству исполнения, сколько умелому маркетингу: снять тяжеловесную драму о психически больном человеке и нагло пристегнуть ее к супергеройской истории про Бэтмена — это, конечно, «ход конем», обеспечивший картине кассу в миллиард.

Совсем иначе смотрятся 10 номинаций военной драмы «1917» — умной, стильной, невероятно правдивой и даже немного слезоточивой, которую сотворил автор «Красоты по-американски» Сэм Мендес.

Ну а те же 10 номинаций, полученных опусом Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», заставят пристальнее следить за оскаровской церемонией тех, кто соскучился по появлению в числе претендентов Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

Стоит отметить, что мериться принято не только количеством, но и качеством номинаций, и здесь приоритеты давно расставлены.

Лучший фильм (тут, напомним, награду получает продюсер), лучший режиссер, лучший актер, лучшая актриса, лучший сценарий (как оригинальный, так и адаптированный) — вот самые престижные сегменты «Оскара».

Поэтому даже три статуэтки, полученные, скажем, за лучший звук, монтаж и костюмы, не переплюнут один приз из элитной категории. Хотя, на наш взгляд, актерские номинации за роли второго плана тоже игнорировать не следует.

Лучший фильм

«Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Однажды в… Голливуде», «Паразиты», «1917»*.

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»)*, Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Пон Чжун Хо («Паразиты»).

Лучший актер

Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер»)*, Джонатан Прайс («Два Папы»).

Лучшая актриса

Синтия Эриво («Гарриет»), Рене Зеллвегер («Джуди»)*, Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»).

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»)*, Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»).

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)*, Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Марго Робби («Скандал»).

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Посмотреть церемонию в прямом эфире можно будет в онлайн-сервисе Okko. Трансляция начнется в ночь на 10 февраля в 2.30 по московскому времени, комментировать происходящее будут Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.

*Фаворит по версии «Телепрограммы».