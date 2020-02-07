Премия «Золотая малина»: за что называли худшими Питта, Сталлоне, Керри и других актеров

Известно, что антипремия «Золотая малина» присуждается худшим фильмам и актерам. Однако далеко не всегда этот приговор оказывается справедливым, что подтверждают миллионы зрителей, искренне любящих подвергшиеся критике фильмы.

Мы напомним вам о самых несправедливых номинациях на «Золотую малину».

Брэд Питт и Том Круз – худший актерский дуэт 1994 года

Это звание любимые многими актеры получили за работу в фильме «Интервью с вампиром». Что ж, фильм в самом деле несколько специфический. Возможно, в нем можно отыскать моменты, когда дуэт Тома Круза и Брэда Питта «провисал». За то, что эти два красавчика оказались неидеально «притертыми» друг к другу, парням досталась полновесная «Золотая малина».

Бен Аффлек в фильме «Бэтмен против Супермена» — худший актер 2016 года

Эта картина вообще получила разгромные рецензии критиков. Но Бен Аффлек… Сдержанный, немногословный, мрачный и отстраненный постаревший Бэтмен вызывает скорее симпатию. Причем даже у самых придирчивых фанатов комиксов. Ведь он играл ровно так, как было написано в сценарии. К счастью, все ограничилось лишь номинацией.

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Дэнни ДеВито в фильме «Бэтмен возвращается» — худший актер второго плана 1992 года

Странная история приключилась и с Денни ДеВито. Надо сказать, «Бэтмен возвращается» зрители и критики восприняли неоднозначно. Но вовсе не до такой степени, чтобы номинировать фильм на «Золотую малину»! А уж Денни ДеВито сыграл просто блестяще.

За худший сценарий блокбастера в 1996 году

В 1996 году создатели «Золотой малины» решили номинировать на антипремию за худший сценарий блокбастера удивительно хорошие фильмы.

«Миссия: Невыполнима» — можно назвать образцом шпионского триллера. Сюжет лихо закручен, так что никак не тянет на «плохо написанный».

«День Независимости» — фантастический экшн о пришельцах, атакующих Землю. Фильм стал культовым, на него и по сей день равняются создатели подобных проектов.

Кроме того, на премию за худший сценарий были номинированы такие добротные и интересные фильмы, как «Время убивать» и «Горбун из Нотр-Дама» (анимационный).

Все перечисленные фильмы действительно не заслуживали ничего подобного, они стали настоящими хитами, так что эту позорную номинацию впоследствии вовсе исключили.

Приквелы «Звездных войн»

https://www.youtube.com/watch?v=pxLVXj_qqrM

У них больше 10 номинаций. Вообще-то да, фильмы довольно спорные, однако нельзя отнять то, что есть: неповторимую атмосферу, потрясающую музыку, подлинный экшн, наконец, это просто отличная захватывающая история.

Тем не менее, «Звездные войны» были номинированы на «Золотую малину» 14 раз. Из них 4 номинации закончились «победой» — «Малина»-таки досталась легендарной саге.

«Худший актер ХХ века» — Сильвестр Сталлоне

Эта премия досталась Сильвестру Сталлоне в 2000 году. Будем честны – он никак не тянет на «худшего», хотя в его биографии было, разумеется, всякое. Но ведь на счету у Сталлоне – десятки культовых картин, и сыграл он в них вполне добротно. Более того – он номинировался на «Оскар», так что априори не может быть худшим актером века. Похоже, такие его достижения, как культовый «Рэмбо» и эпохальный «Рокки», просто забылись.

Стенли Кубрик – худший режиссер за фильм «Сияние», 1981 год

Это звучит как анекдот, хотя «Сияние» и по сей день остается неоднозначным фильмом. Те, кто читал книгу Стивена Кинга, фильм чаще всего не воспринимают. Остальные же от него в восторге.

В любом случае, несомненно одно: Стенли Кубрику, переснимавщего некоторые сцены по 100-120 раз, удалось создать поистине всепоглощающую атмосферу триллера. «Сияние» сегодня – это легенда. Без преувеличения. А номинация этого фильма на «Золотую малину» — это просто смешно.

Стивен Кинг больше по теме Стивен Кинг высказался против жюри «Оскара»По словам писателя, многие достойные номинанты остаются без награды из-за цвета кожи.

Эннио Морриконе – худший саундтрек к фильму «Нечто» в 1983 году

Минималистичный, тревожно-меланхоличный, в то же время напрягающий и за счет этого удачно поддерживающий саспенс, саундтрек Эннио Морриконе к фильму «Нечто» получился по-настоящему классным. Номинация на «Золотую малину» не закончилась для Морриконе награждением, однако выглядит это и по сей день как жалкая попытка «словить хайп» на гениальном.

Джим Керри – худшая новая звезда 1995 года за фильмы «Эйс Вентура», «Маска» и «Тупой, еще тупее»

Все три фильма – по-настоящему хорошие, смешные комедии, давно ставшие классикой, причем во многом – благодаря именно харизме Джима Керри. Простой прямолинейный юмор тоже имеет право на существование, а здесь он – качественный. Поэтому номинация Джима Керри как худшей новой звезды выглядит просто смешно.

Через два года Джим Керри получил два «Золотых глобуса» подряд, а затем в его копилку так и посыпались престижные награды. Он стал одним из любимейших комедийных актеров на стыке 90-2000-х. А потом проявил себя и как талантливый драматический актер.

А за кого из перечисленных номинантов обиднее всего вам?