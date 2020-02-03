КИНО

На фестивале «Сандэнс» выбрали лучшие независимые фильмы

Пока все ждут «Оскар», именитые режиссеры, не зависящие от крупных кинокомпаний, снимают шедевры.

На фестивале «Сандэнс» выбрали лучшие независимые фильмы
Актер Уилл Далтон на фестивале «Сандэнс». Фото: globallookpress

Пока мир застыл в ожидании церемонии вручения главной кинонограды года «Оскар», практически незаметно для широких масс прошел не менее значимый кинофестиваль «Сандэнс», на котором были выбраны лучшие независимые картины.

Как сообщает издание Deadline, первое место и почетную награду в этом году забрал Ли Айзек Чун и его драма «Минари». Если вкратце, фильм рассказывает о семье из Кореи, которая решает переехать в Арканзас и жить как типичные американские фермеры. Также эту картину оценили зрителя, благодаря их голосам «Минари» получила «Приз зрительских симпатий».

Приз за режиссуру получила Рада Бланк — автор комедии «40-летняя версия», а специальный приз жюри за идеально подобранный состав актеров (да, есть и такая номинация) достался фильму «Короли Шарм-Сити» режиссера Энджела Мануэля Сото.

Напомним, кинофестиваль «Сандэнс» проводится с 1985 года в штате Юта, США, а главным победителем премии Британской академии кино и телевизионных искусств стала картина «1917» Сэма Мендеса.

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независимое киноНовости киноСандэнс
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На фестивале «Сандэнс» выбрали лучшие независимые фильмы
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