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«Это абсолютная неправда»: в кинокомпании прокомментировали отмену съемок «Мастера и Маргариты»

Слухи в СМИ оказались невероятно далеки от проверенных фактов.

«Это абсолютная неправда»: в кинокомпании прокомментировали отмену съемок «Мастера и Маргариты»
Театральная постановка по роману Михаила Афанасьевича Булгакова "Мастер и Маргарита". Фото: globallookpress

В понедельник, 3 февраля, в СМИ появилась информация об остановке съемок российской экранизации знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Отмечалось, что это произошло якобы из-за вмешательства режиссера База Лурмана, создателя картин «Мулен Руж» и «Великий Гэтсби». Вроде бы мужчина заявил, что будет снимать свою версию классики, из-за чего съемки российского фильма были тут же заморожены. Портал Teleprogramma.pro связался режиссером Николаем Лебедевым и представителями кинокомпании, чтобы выяснить, правда ли Голливуд способен так сильно влиять на отечественный кинопром.

«Я благодарен за внимание к проекту, но ответить ничего не могу, по договору я могу делать это только с согласия продюсера», — сообщил режиссер картины «Мастер и Маргарита» Николай Лебедев.

К счастью, гораздо больше смогла рассказать Ирина Данилова, представительница пресс-службы кинокомпании «Марс Медиа Энтертеймент».

«Мы не комментируем пост Telegram-канала Mash, потому что там комментировать нечего. Это абсолютная неправда, тем более, что никакие съемки еще и не начинались, картина в стадии предпродакшна, планируем начать съемки в этом году. Как только появятся другие новости, мы, безусловно, их сообщим», — поделилась информацией Ирина Данилова.

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Тэги:

«Мастер и Маргарита»Новости киноопровержение
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«Это абсолютная неправда»: в кинокомпании прокомментировали отмену съемок «Мастера и Маргариты»
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