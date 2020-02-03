«Это абсолютная неправда»: в кинокомпании прокомментировали отмену съемок «Мастера и Маргариты»

В понедельник, 3 февраля, в СМИ появилась информация об остановке съемок российской экранизации знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Отмечалось, что это произошло якобы из-за вмешательства режиссера База Лурмана, создателя картин «Мулен Руж» и «Великий Гэтсби». Вроде бы мужчина заявил, что будет снимать свою версию классики, из-за чего съемки российского фильма были тут же заморожены. Портал Teleprogramma.pro связался режиссером Николаем Лебедевым и представителями кинокомпании, чтобы выяснить, правда ли Голливуд способен так сильно влиять на отечественный кинопром.

«Я благодарен за внимание к проекту, но ответить ничего не могу, по договору я могу делать это только с согласия продюсера», — сообщил режиссер картины «Мастер и Маргарита» Николай Лебедев.

К счастью, гораздо больше смогла рассказать Ирина Данилова, представительница пресс-службы кинокомпании «Марс Медиа Энтертеймент».