Кассовые сборы: «Плохие парни навсегда» уже трижды окупились

Подведены итоги очередной недели в мире кино и кассовых сборов, а результатам прошедших семи дней можно удивиться. Прежде всего, обычный боевик «Плохие парни навсегда», пусть даже и с Уиллом Смитом в главной роли, уверенно занимает первое место: фильм собрал уже более 290 миллионов долларов. При бюджете всего в 100 миллионов долларов это отличная цифра, и она продолжает расти с каждым днем.

Напомним, съемками руководили режиссеры из Бельгии — Адиль Эль Арби и Билал Фалла, и киностудия не прогадала, доверив съемку новичкам в кинобизнесе.

На втором месте по кассовым сборам оказалась военная драма «1917» режиссера и сценариста Сэма Мендеса. Проекту пока удалось собрать чуть более 250 миллионов долларов кассовых сборов в кинотеатрах. Отметим: некоторые кинокритики считают, что именно этот фильм получит премию «Оскар».

Напомним, что уже в этот четверг в прокат в России выходит очередная экранизация комиксов под названием «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с неподражаемой Марго Робби в главной роли. Так что, скорее всего, на следующей неделе в кинотеатрах появится новый лидер.