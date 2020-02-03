КИНО

На Супербоуле показали финальный трейлер фильма «Мулан»

Картина станет одной из самых дорогостоящих в мире из-за спецэффектов.

На Супербоуле показали финальный трейлер фильма «Мулан»
Мулан, кадр из одноименного балета. Фото: globallookpress

Перерывы на Супербоулах в США — это всегда отличный шанс для кинокомпаний показать новые трейлеры своих проектов. Этот год не стал исключением, так что студия Disney продемонстрировала финальный трейлер экранизации одного из лучших зарубежных мультфильмов 90-х — «Мулан». Напомним, Супербоулом называется последняя игра Национальной футбольной лиги в Америке.

В новом трейлере по сути нет ничего, чего бы мы не видели ранее. Девушка-воин Мулан в исполнении актрисы Лю Ифэй принимает участие в сражениях и поединках, так как готова пожертвовать своей жизнью на войне, вместо отца. Иронично, но постановщица новой картины ранее заявляла, что из фильма убраны танцы, песни и дракончик Мушу в угоду реализму.

Однако в трейлере мы видим полеты по крышам, бег и сражения на стенах, а также колдунью в стане врага, которая умеет выпускать когти и превращаться в птицу — вот такой реализм.

Российская премьера «Мулан» назначена на конец марта этого года.

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Новости киноновый трейлерФильм "Мулан"
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На Супербоуле показали финальный трейлер фильма «Мулан»
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