Церемонию BAFTA раскритиковали за «отсутствие расового разнообразия»

Организаторам британской премии вменили, что все номинированные актеры были как на подбор «белыми».

Британскую кинопремию BAFTA раскритиковали за отсутствие расового разнообразия. В текущем году в четырех номинациях были представлены исключительно «белые» актеры, что немало смутило некоторых неравнодушных. Люди заявляли, что некоторых знаменитостей просто недооценили, а другие были уверены – в этом явно кроется особый смысл.

Так, среди тех, кто мог бы побороться за награду, но не был включен в список, называют американку Аквафину – она, как и Хоакин Феникс, а также Рене Зеллвегер, получила «Золотой глобус» за роль в ленте «Прощание». Кроме нее «недооцененными» оказались темнокожая британка Синтия Эрриво («Гарриэт»), Луппито Нионго («Мы») и даже Дженнифер Лопес за фильм «Стриптизерши». Что касается мужчин, то BAFTA прошла мимо Эдди Мерфи и Антонио Бандераса.

The Variety также возмутило, что Марго Робби и Скарлет Йоханссон были номинированы сразу в двух категориях. Впрочем, победить это ни одной из актрис не помогло – австралийка и американка остались без наград. Примечательно, что все четыре призера также являются американцами – подобное постоянство выбора для BAFTA стало первым в истории.