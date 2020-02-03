КИНО

Церемонию BAFTA раскритиковали за «отсутствие расового разнообразия»

Организаторам британской премии вменили, что все номинированные актеры были как на подбор «белыми».

Церемонию BAFTA раскритиковали за «отсутствие расового разнообразия»
Церемония вручения премии BAFTA. Фото: globallookpress

Британскую кинопремию BAFTA раскритиковали за отсутствие расового разнообразия. В текущем году в четырех номинациях были представлены исключительно «белые» актеры, что немало смутило некоторых неравнодушных. Люди заявляли, что некоторых знаменитостей просто недооценили, а другие были уверены – в этом явно кроется особый смысл.

Так, среди тех, кто мог бы побороться за награду, но не был включен в список, называют американку Аквафину – она, как и Хоакин Феникс, а также Рене Зеллвегер, получила «Золотой глобус» за роль в ленте «Прощание». Кроме нее «недооцененными» оказались темнокожая британка Синтия Эрриво («Гарриэт»), Луппито Нионго («Мы») и даже Дженнифер Лопес за фильм «Стриптизерши». Что касается мужчин, то BAFTA прошла мимо Эдди Мерфи и Антонио Бандераса.

The Variety также возмутило, что Марго Робби и Скарлет Йоханссон были номинированы сразу в двух категориях. Впрочем, победить это ни одной из актрис не помогло – австралийка и американка остались без наград. Примечательно, что все четыре призера также являются американцами – подобное постоянство выбора для BAFTA стало первым в истории.

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Церемонию BAFTA раскритиковали за «отсутствие расового разнообразия»
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