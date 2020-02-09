Короли «Оскара»: кому из актеров удалось получить премию более двух раз

У троих из них еще есть время улучшить свой результат.

Церемония вручения премии «Оскар», которая пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе, будет изобиловать хорошими фильмами и замечательными актерами. Для многих номинантов на лучшие главные роли и роли второго плана эти номинации станут уже не первыми.

К примеру, Леонардо Ди Каприо, в 2016 году получивший заветную статуэтку за фильм «Выживший», до этого имел в своем активе еще пять номинаций. Теперь он претендует на награду вновь — за главную роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Среди актрис за лучшую женскую роль будут бороться в том числе две обладательницы «Оскара»: Рене Зеллвегер («Холодная гора», 2004 год) и Шарлиз Терон («Монстр», 2004 год).

«Оскар» за роли второго плана могут получить однократные обладатели «Оскара» Кэти Бейтс («Мизери», 1991 год), Аль Пачино («Запах женщины», 1993 год), Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», 1992 год), Джо Пеши («Славные парни», 1991 год).

Одна статуэтка есть и у Брэда Питта, правда, он завоевал ее не как актер, а как один из продюсеров фильма «12 лет рабства».

Кому из них улыбнется удача в этом году, мы узнаем совсем скоро. А пока портал Telprogramma.pro предлагает вам ознакомиться с именами тех талантливых людей, кто уже имеет в копилке три «Оскара» и больше. Их шестеро.

Кэтрин Хепберн — 4 «Оскара», 12 номинаций (всего)

Актриса Кэтрин Хепберн, начавшая сниматься в кино в далеком 1932 году, на сегодняшний день является единственным представителем актерской профессии, завоевавшим за годы своей работы сразу четыре «Оскара».

Награды достались ей за главные роли в картинах «Ранняя слава» (1934), «Угадай, кто придет к обеду?» (1968), «Лев зимой» (1969), «На Золотом пруду» (1982). Еще 12 ролей принесли ей номинации на премию.

Примечательно, что Кэтрин была не просто актрисой, но и выдающейся спортсменкой. Она занималась фигурным катанием и даже завоевала медаль на чемпионате, считалась второй ракеткой штата Миссури и одной из лучших гольфисток США. Хепберн скончалась в 2003 году в возрасте 96 лет.

Мэрил Стрип — 3 «Оскара», 21 номинация

Сложно представить, но потрясающей актрисе Мэрил Стрип уже 70 лет. В ее активе — три «Оскара», первый она получила за роль второго плана в «Крамер против Крамера» (1980), последующие — за главные роли в фильмах «Выбор Софи» (1983) и «Железная леди» (2012).

Стрип также является абсолютным рекордсменом по числу номинаций на «Оскар». Ее имя звучало на церемонии вручения награды 21 раз.

Среди ролей, которые претендовали на «Оскар», значатся роли в фильмах «Мосты округа Мэдисон», «Дьявол носит Prada», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» и многие другие.

Джек Николсон — 3 «Оскара», 12 номинаций

Еще один прославленный голливудский актер, Джек Николсон, на 83-м году жизни может похвастаться таким же количеством статуэток на своей каминной полке, как у Мэрил Стрип. Там их три. Правда, в общей сложности он номинировался на «Оскар» всего 12 раз.

Награды ему принесли роли в картинах «Пролетая над гнездом кукушки» (1976), «Язык нежности» (1984), «Лучше не бывает» (1998).

Ингрид Бергман — 3 «Оскара», 7 номинаций

Шведская актриса Ингрид Бергман знакома миллионам зрителей благодаря роли в драме «Касабланка». Тем не менее, эта роль не принесла ей даже номинации, а три свои награды она получила благодаря фильмам «Газовый свет», «Анастасия» и «Убийство в Восточном Экспрессе».

Кроме того, Ингрид была замужем за выдающимся итальянским режиссером Роберто Росселини. Актриса Изабелла Росселини («Синий бархат», «Смерть ей к лицу») — их дочь.

Дэниэл Дэй-Льюис — 3 «Оскара», 6 номинаций

Британо-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис стал первым из мужчин, кому удалось получить три премии «Оскар» только за главные роли в фильмах. Этот рекорд он продолжает удерживать по сей день.

Картины, принесшие ему награды — «Моя левая нога» (1990), «Нефть» (2008) и «Линкольн» (2013).

Уолтер Бреннан — 3 «Оскара», 4 номинации

Актера Уолтера Бреннана, скончавшегося в 1975 году в возрасте 80 лет, можно отметить еще и за его результативность. Четыре раза он выдвигался на премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» и трижды уносил домой ценный трофей.

Его оскароносные фильмы — «Приди и владей» (1937), «Кентукки» (1939), «Человек с запада» (1941).

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Посмотреть церемонию в прямом эфире можно будет в онлайн-сервисе Okko. Трансляция начнется в ночь на 10 февраля в 2.30 по московскому времени, комментировать происходящее будут Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.