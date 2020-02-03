«Побыл в раю»: Сэма Мендеса отметили как лучшего режиссера на BAFTA

Британские кинокритики назвали англичанина и обладателя премии «Оскар» Сэма Мендеса лучшим режиссером. 54-летнего деятеля культуры отметили за превосходную координаторскую работу в военной драме «1917», которая стартовала в прокате 30 января. С Мендесом за награду боролись такие мастодонты мирового кинематографа, как Квентин Тарантино и Пон Чжун Хо.

В благодарственной речи Мендес подчеркнул, что работа над военным фильмом позволила ему вспомнить, как на самом деле выглядит съемочный процесс.

«Большое вам спасибо за все! Среди всей этой шумихи достаточно сложно забыть реальный опыт съемок фильма. В «1917» у меня был своего рода режиссерский рай, которого, я думаю, у меня больше никогда не будет. Хочу передать большую благодарность тем людям, которые помогли мне создать эту ленту», — сказал он.

Отдельно Мендес поспешил поблагодарить актеров, которые согласились участвовать в картине. Сэм подметил, что иметь в своем распоряжении Бенедикта Камбербэтча, Эндрю Скотта, Джорджа МакКея и Ричарда Мэддена – большая удача. Режиссер подчеркнул, что, конечно, «1917» — это фильм о войне, однако в подтексте можно рассмотреть и мысли о доме, по которому он, безусловно, скучает.

«Спасибо моим детям и моему вдохновению – прекрасной супруге Элли. Это все для тебя!» — резюмировал он.