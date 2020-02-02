Мел Гибсон исполнит роль Санта-Клауса в новом фильме

Как сообщает издание Deadline, Мэл Гибсон исполнит главную роль в черной комедии «Толстяк», а компанию ему составит актер Уолтон Гоггинс, известный прежде всего по таким знаковым фильмам, как Омерзительная восьмерка, Джанго освобожденный и Идентификация Борна. Картина «Толстяк» обещает быть крайне неоднозначной, ведь ее сюжет расскажет о не самом простом 12-летнем мальчике, который получив на Рождество кусок угля вместо ценного подарка, решает нанять киллера, чтобы раз и навсегда покончить с Санта-Клаусом.

Мелу Гибсону досталась одна из главных ролей, именно он исполнит роль Санты, который окажется совсем не таким, каким его представляют дети. Старик будет бороться за выживание своего бизнеса по производству подарков, а Гоггинсу досталась роль киллера, который по совместительству работает в магазине детских игрушек.

Точная дата выхода картины пока неизвестна.