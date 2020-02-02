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«Холоп» собрал в кинотеатрах более трех миллиардов рублей

Фильм режиссера Клима Шипенко бьет рекорды кассовых сборов.

«Холоп» собрал в кинотеатрах более трех миллиардов рублей
Кадр из фильма "Холоп". Фото: Централ Партнершип

Пока Голливуд считает убытки после выхода картины «Скайуокер. Восход», российский фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко бьет все возможные рекорды. Как сообщает издание Kinobusiness, суммарные кассовые сборы проекта в России и СНГ уже преодолели цифру в три миллиарда рублей. В нашем кинопрокате подобного успеха смогли достичь лишь «Аватар» Джеймса Кэмерона, благодаря его прорывным, на тот момент, спецэффектам, а также спортивной драме «Движение вверх», которую посмотрели, наверное, все жители России, а некоторые и несколько раз.

Фильм рассказывает историю обычного российского мажора, для перевоспитания которого используются весьма необычные методы, после очередной пьянки молодого человека заставляют поверить в то, что он переместился в прошлом из элиты стал простым холопом. В картине снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко и многие другие.

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Тэги:

«Холоп»кассовые сборыНовости кино
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«Холоп» собрал в кинотеатрах более трех миллиардов рублей
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