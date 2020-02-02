«Холоп» собрал в кинотеатрах более трех миллиардов рублей

Пока Голливуд считает убытки после выхода картины «Скайуокер. Восход», российский фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко бьет все возможные рекорды. Как сообщает издание Kinobusiness, суммарные кассовые сборы проекта в России и СНГ уже преодолели цифру в три миллиарда рублей. В нашем кинопрокате подобного успеха смогли достичь лишь «Аватар» Джеймса Кэмерона, благодаря его прорывным, на тот момент, спецэффектам, а также спортивной драме «Движение вверх», которую посмотрели, наверное, все жители России, а некоторые и несколько раз.

Фильм рассказывает историю обычного российского мажора, для перевоспитания которого используются весьма необычные методы, после очередной пьянки молодого человека заставляют поверить в то, что он переместился в прошлом из элиты стал простым холопом. В картине снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко и многие другие.