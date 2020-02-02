КИНО

Новый фильм Silent Hill уже в производстве

Режиссер Кристоф Ган готовит продолжение жуткой истории.

Новый фильм Silent Hill уже в производстве
Кадр из фильма "Сайлент Хилл". Фото: TriStar Pictures

На улице любителей качественных ужастиков праздник, режиссер Кристоф Ган поделился информацией о том, что сейчас он работает над новым фильмом во вселенной «Silent Hill». Как сообщает издание Allocine, в данный момент режиссер занимается сразу двумя адаптациями популярных компьютерных игр, это Fatal Frame, которая впервые выйдет на киноэкраны и непосредственно продолжение Silent Hill. Действие первой картины будет происходить в Японии, а второй — в США.

Как рассказал Кристоф, Fatal Frame расскажет о доме в Японии, который оказался населен не самыми дружелюбными привидениями. А вот Silent Hill вновь переместится в отдаленный и полузаброшенный городок в Америке, в котором будет происходить жуткие события и разумеется, все это на фоне густого тумана.

Напомним, Ган уже работал над созданием франшизы «Silent Hill», в 2006 году он выпустил одноименный фильм, который на некоторое время стал эталоном экранных ужастиков и по-настоящему пугал зрителей. К сожалению, продолжение было не столь популярным из-за смещения акцента в сторону экшн сцен.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Silent HillКристоф ГанНовости кино
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Новый фильм Silent Hill уже в производстве
Интересно?
Поделись с друзьями: