Новый фильм Silent Hill уже в производстве

На улице любителей качественных ужастиков праздник, режиссер Кристоф Ган поделился информацией о том, что сейчас он работает над новым фильмом во вселенной «Silent Hill». Как сообщает издание Allocine, в данный момент режиссер занимается сразу двумя адаптациями популярных компьютерных игр, это Fatal Frame, которая впервые выйдет на киноэкраны и непосредственно продолжение Silent Hill. Действие первой картины будет происходить в Японии, а второй — в США.

Как рассказал Кристоф, Fatal Frame расскажет о доме в Японии, который оказался населен не самыми дружелюбными привидениями. А вот Silent Hill вновь переместится в отдаленный и полузаброшенный городок в Америке, в котором будет происходить жуткие события и разумеется, все это на фоне густого тумана.

Напомним, Ган уже работал над созданием франшизы «Silent Hill», в 2006 году он выпустил одноименный фильм, который на некоторое время стал эталоном экранных ужастиков и по-настоящему пугал зрителей. К сожалению, продолжение было не столь популярным из-за смещения акцента в сторону экшн сцен.