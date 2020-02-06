Рекордсмены: «Властелин колец», «Титаник» и другие фильмы, которые получили наибольшее количество «Оскаров»

Уже 9 февраля весь мир узнает имена лучших актеров и названия лучших фильмов 2020 года. В преддверии 92-й церемонии «Оскара» портал Teleprogramma.pro вспомнил легендарные киноленты, которые не только получили заветную статуэтку, но и поставили рекорды по количеству наград.

Унесло ветром до восьми «Оскаров»

1939 год. Пока в мире происходит завязка самой страшной и масштабной в истории, в кинотеатрах США показывают экранизацию романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Этот фильм можно назвать «Аватаром» своего времени: первое кино в истории кинематографа, который зрители увидели в цвете. Не удивительно, что фильм-первооткрыватель стал рекордсменом на церемонии «Оскар». Он получил 8 заветных статуэток — за лучший монтаж, лучшего режиссера, лучшие женскую и мужскую роли, адаптированный сценарий, монтаж, а также за работу художника и оператора.

«Жижи» побила рекорд «Унесенных ветром»

История юной Жижи, которую растят для роли куртизанки, полюбилась зрителям в 1958 году. Прекрасна она и сказочной развязкой, но не будем спойлерить, вдруг не вы не смотрели и захотите ликвидировать пробел. Этот музыкальный фильм удостоен девяти статуэток «Оскар» за лучший фильм, режиссера, адаптированный сценарий, монтаж, песню, музыку, работу художника-постановщика, оператора, дизайнера по костюмам. А исполнитель одной из главных ролей — актер Морис Шевалье — получил специального, почетного «Оскара», который для картины стал десятым.

Девять «Оскаров» «Крестного отца»

И «Крестный отец», и «Крестный отец-2» ФрэнсисаФорда Копполы были номинированы на «Оскар». В общей сложности экранизации романов Марио Пьюзо о мафии в США собрали девять заветных статуэток. Внушительный результат.

Стоит отметить, что первая часть была признана на церемонии «Оскар» лучшим фильмов, также академики вручили награду за лучший адаптированный сценарий, а актер Марлон Брандо получил статуэтку как лучший актер. Вторая часть имела больший успех — шесть наград за лучший фильм, лучшую работу режиссера, адаптированный сценарий, музыку к фильму, работу художника-постановщика, а актер Роберт Де Ниро стал обладателем статуэтки за роль второго плана.

«Последний император» повторил успех «Жижи» по количеству наград

История китайского императора Пу И вдохновила итальянского кинорежиссера Бернардо Бертолуччи снять оскароносный фильм «Последний император». Кинолента, несмотря на художественность, практически в точности рассказывает биографию Пу И. А консультировал режиссера младший брат императора Пу Цзе.

Восточный колорит пришелся по душе и публике, и кинокритикам. На церемонии«Оскар» фильм получил девять статуэток номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая музыка», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучшая работа художника-постановщика, художника по декорациям», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший звук».

Экранизация «Английского пациента» получила девять «Оскаров»

Экранизировать знаменитый роман писателя Майкла Ондатже «Английский пациент» взялся британский режиссер Энтони Мингелла. История сбитого немцами пилота во времена Второй мировой войны не оставила равнодушными зрителей. На церемонии «Оскар» в 1997 году картина была представлена в 12 номинация и победила в девяти из них — лучший фильм, режиссер, женская роль второго плана, работа оператора, художника-постановщика, дизайн костюмов, монтаж, музыка, звук.

«Вестсайдская история» получила десять статуэток «Оскар»

Конечно, «Вестсайдская история» 1961 года не превзошла «Бен-Гура» по количеству «Оскаров», но 10 статуэток — это тоже внушительный результат, поэтому мы смело записали фильм Роберта Уайза и Джерома Роббинса в рекордсмены. Это современная (ну в смысле современная для XX века — Прим. Ред.) история Ромэо и Джульетты. Правда, если у Шекспира были «две равно уважаемых семей» в Вероне, то у Уайза и Роббинса — две бандитские группировки в Нью-Йорке.

Этот фильм примечателен не только 10 «Оскарами» (лучший фильм, лучший режиссер, операторская работа, актер и актриса второго плана, музыка для музыкального фильма, монтаж, декорации, костюмы и звук), но и тем, что впервые в истории статуэтку за режиссерскую работу разделили два человека.

«Бен-Гур» и его 11 «Оскаров»

Спустя год, после рекорда «Жижи» на церемонии «Оскар» чествовали создателей и актеров фильма «Бен-Гур». История иудея, жизнь которого разрушил друг детства, заслужила благосклонность критиков и завоевала 11 «Оскаров». «Бен-Гур» получил статуэтки за лучший фильм, режиссера, главную мужскую роль и мужскую роль второго плана. Также академики оценили работу оператора, художника, художника по костюмам, спецэффекты, звук, монтаж и лучший саундтрек для драматической картины.

«Титаник» сравнялся с «Бен-Гуром» по числу наград

Картина «Титаник» принесла режиссеру Джеймсу Кэмерону три «Оскара» (имеются в виду личные награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж» — Прим. Ред.), и стала первым серьезным разочарованием юного Леонардо Ди Каприо. Фильм был выдвинут на соискание премии в 14 номинациях и получил 11 наград (за исключением уже озвученных — это работа оператора, работа художника-постановщика, дизайн костюмов, лучший звук, монтаж звуковых эффектов, визуальные эффекты, лучшая песня и лучшая музыка — Прим. Ред.), а Лео пришлось дожидаться своей статуэтки 18 лет (Ди Каприо получил «Оскар» за фильм «Выживший» в 2016 году — Прим. Ред.), потому что в далеком 1998-м его даже не номинировали!

Трилогия «Властелин колец» завоевала 17 «Оскаров»

Пока ни одному фильму не удалось побить рекорд трилогии «Властелин колец». Режиссер Питер Джексон снял шедевр, удостоенный 17 наград престижной кинопремии. Даже для кинотрилогий этот результат до сих пор остается недостижимым.

В 2001 году выходит фильм «Властелин колец: Братство Кольца». Его номинируют 13 раз, но в итоге картина получается только четыре «Оскара». У картины 2002-го года «Властелин колец: Две крепости» результат куда скромнее — награды в шести номинациях, а вот фильм 2003-го года «Властелин колец: Возвращение короля» устанавливает планку — 11 побед из 11. Академики признали финальный аккорд трилогии лучшим фильмом. Вручили награды за работу режиссера, художника, адаптированный сценарий, музыку, песню к фильму, монтаж, звук, дизайн костюмов, визуальные эффекты и лучший грим.

Как видите, в список не попали легендарные фильмы «Аватар», «Молчание ягнят», «Касабланка» и многие другие, но не потому, что мы про них забыли, а потому, что они не дотянули до завышенных отметок по количеству «Оскаров».

А какие из оскароносных картин-рекордсменов смотрели вы?