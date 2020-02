Адам Сэндлер снимет четыре новых фильма для Netflix

Некоторое время назад карьера Адама Сэндлера как актера неуклонно катилась вниз и многие не верили, что когда-то популярный герой комедий сможет вновь взобраться на вершину славы, но судя по всему, так и происходит.

Как сообщает издание Variety, компания Netflix решила сотрудничать со знаменитостью и это положительно отразилось как на Адаме, так и на видеохостинге. В данный момент Netflix сообщает о том, что контракт с Сэндлером продлен и он снимет еще четыре фильма для стриминговой площадки.

Ранее Адам и его производственная компания Happy Madison Productions сняли для Netflix аж 6 фильмов, которые не появлялись в кинотеатрах, но все же были весьма успешными: Murder Mystery, The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler, The Week Of и Hubie Halloween. Если посчитать все время, которое зрители Netflix потратили на просмотр фильмов Сэндлера, получится более двух миллиардов часов.