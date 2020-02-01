КИНО

Главным героем приквела «Чарли и шоколадная фабрика» может стать женщина

По слухам, киностудия уже занимается поисками актрисы на роль Вилли Вонка.

Главным героем приквела «Чарли и шоколадная фабрика» может стать женщина
Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Фото: Warner Bros. Pictures

Многие помнят фильм «Чарли и шоколадная фабрика» про мечту всех сладкоежек. Продолжение сладкой картины не за горами, вот только толерантный современный мир может внести некоторые изменения в полюбившуюся историю.

Напомним, фильм рассказывает об огромной фабрике по производству сладостей и ее основателе, загадочном и харизматичном Вилли Вонка, который в детстве по настоянию строгих родителей не притрагивался к конфетам, что в итоге и превратилось в одержимость шоколадом во взрослой жизни.

Как сообщает издание Daily Mail, в приквеле оригинального фильма Вилли Вонка может стать женщиной, киностудия уже занята поисками актрисы на главную роль. Хотя в данный момент производство картины на очень ранней стадии, даже съемочная команда еще не набрана.

Сценарием занимается Саймон Рич, американский писатель и комик. Дата выхода новой «Шоколадной фабрики» пока не назначена.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Чарли и шоколадная фабрика»Warner Bros.Вилли ВонкаНовости кино
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Главным героем приквела «Чарли и шоколадная фабрика» может стать женщина
Интересно?
Поделись с друзьями: