Главным героем приквела «Чарли и шоколадная фабрика» может стать женщина

Многие помнят фильм «Чарли и шоколадная фабрика» про мечту всех сладкоежек. Продолжение сладкой картины не за горами, вот только толерантный современный мир может внести некоторые изменения в полюбившуюся историю.

Напомним, фильм рассказывает об огромной фабрике по производству сладостей и ее основателе, загадочном и харизматичном Вилли Вонка, который в детстве по настоянию строгих родителей не притрагивался к конфетам, что в итоге и превратилось в одержимость шоколадом во взрослой жизни.

Как сообщает издание Daily Mail, в приквеле оригинального фильма Вилли Вонка может стать женщиной, киностудия уже занята поисками актрисы на главную роль. Хотя в данный момент производство картины на очень ранней стадии, даже съемочная команда еще не набрана.

Сценарием занимается Саймон Рич, американский писатель и комик. Дата выхода новой «Шоколадной фабрики» пока не назначена.