КИНО

Кинокритики из Лондона назвали лучший фильм 2019 года

Заслуженная награда досталась вовсе не «Джокеру».

Кинокритики из Лондона назвали лучший фильм 2019 года
Кадр из фильма "Паразиты". Фото: Barunson E&A

Ежегодно кинокритики столицы Великобритании называют лучшие фильмы ушедшего года, в этот раз не было никаких исключений. Были названы как лучшие актеры, так и лучшая картина. Раскроем интригу, победил вовсе не «Джокер» с Хоакином Фениксом. Самым лучшим фильмом 2019 года стала картина «Паразиты» от режиссера Пона Чжун Хо, в копилке которого, кстати, есть и еще один отличный проект — «Сквозь снег».

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме, а лучшей актрисой выбрали Рене Зеллвегер за картину «Джуди». Лучшим сценарием оказался проект «Брачная история» режиссера Ноа Баумбака, заметим, что мужчина сам написал сценарий к картине.

Лучше всех свое мастерство в качестве актеров второго плана показали Лора Дерн за «Брачную историю» и Джо Пеши за гениальную картину «Ирландец». В номинации лучших британских актеров был небольшой сюрприз, одним из победителей стал будущий «Бэтмен» — Роберт Паттинсон, а также награда досталась Флоренс Пью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Паразиты»кинокритикиНовости кино
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кинокритики из Лондона назвали лучший фильм 2019 года
Интересно?
Поделись с друзьями: