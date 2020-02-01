Кинокритики из Лондона назвали лучший фильм 2019 года

Ежегодно кинокритики столицы Великобритании называют лучшие фильмы ушедшего года, в этот раз не было никаких исключений. Были названы как лучшие актеры, так и лучшая картина. Раскроем интригу, победил вовсе не «Джокер» с Хоакином Фениксом. Самым лучшим фильмом 2019 года стала картина «Паразиты» от режиссера Пона Чжун Хо, в копилке которого, кстати, есть и еще один отличный проект — «Сквозь снег».

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме, а лучшей актрисой выбрали Рене Зеллвегер за картину «Джуди». Лучшим сценарием оказался проект «Брачная история» режиссера Ноа Баумбака, заметим, что мужчина сам написал сценарий к картине.

Лучше всех свое мастерство в качестве актеров второго плана показали Лора Дерн за «Брачную историю» и Джо Пеши за гениальную картину «Ирландец». В номинации лучших британских актеров был небольшой сюрприз, одним из победителей стал будущий «Бэтмен» — Роберт Паттинсон, а также награда досталась Флоренс Пью.