Семья, гонки и летающие автомобили: вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»

Главный герой наконец-то обретет потерянную семью, но ему это не очень понравится.

В сети появился первый трейлер продолжения самой гоночной кинофраншизы «Форсаж». В новом фильме «Форсаж 9» зрителей уже ждут маленький сын главного героя, злобный и внезапный брат главного героя, а также море спецэффектов, летающие автомобили и автомобили, которые можно остановить рукой в полете. В общем, все как мы любим, два с половиной часа безудержного веселья, над здравым смыслом которого не стоит думать, иначе может заболеть голова.

В российском прокате фильм получил название «Вселенная Форсаж», за что скажем спасибо наши локализаторам, разумеется, в оригинальной версии нет никаких намеков на слово «вселенная».

В российских кинотеатрах стоит ждать премьеру не раньше 21 мая, а учитывая недавние слухи о переносе премьер Голливудских блокбастеров в майские праздники, в пользу российских картин, возможно, что релиз «Форсаж 9» немного задержится.