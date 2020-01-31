Ремейк фильма «Ворон» получил перезагрузку

Еще не устали от бесконечных ремейков? Голливуд приготовил очередной сюрприз, как сообщает издание Bloody Disgusting, долгожданный ремейк фильма «Ворон» наконец-то начал двигаться и подавать признаки жизни, картину вновь вернули в производство, после того, как съемки были заморожены на несколько лет. Впервые о переиздании «Ворона» сообщили в теперь уже далеком 2013 году, но в итоге съемки так и не начались по разным причинам. В 2018 году киноделы известили, что режиссер новой картины Корин Харди покидает проект, а вслед за ним в свободное плавание отправился и Джейсон Момоа, который должен был сыграть главную роль.

Прошло два года и вот новая информация — у картины все же есть новый шанс. Сценарий будет полностью переписан, режиссера также подыщут нового. В данный момент неизвестно о дате начала съемок, а также о том, примет ли участие в новом проекте Джеймс О’Барр, создатель оригинального комикса «Ворон».