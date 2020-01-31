КИНО

Ремейк фильма «Ворон» получил перезагрузку

Кинокартину ожидает полностью переписанный сценарий и новый режиссер.

Ремейк фильма «Ворон» получил перезагрузку
Кадр из фильма «Ворон»

Еще не устали от бесконечных ремейков? Голливуд приготовил очередной сюрприз, как сообщает издание Bloody Disgusting, долгожданный ремейк фильма «Ворон» наконец-то начал двигаться и подавать признаки жизни, картину вновь вернули в производство, после того, как съемки были заморожены на несколько лет. Впервые о переиздании «Ворона» сообщили в теперь уже далеком 2013 году, но в итоге съемки так и не начались по разным причинам. В 2018 году киноделы известили, что режиссер новой картины Корин Харди покидает проект, а вслед за ним в свободное плавание отправился и Джейсон Момоа, который должен был сыграть главную роль.

Прошло два года и вот новая информация — у картины все же есть новый шанс. Сценарий будет полностью переписан, режиссера также подыщут нового. В данный момент неизвестно о дате начала съемок, а также о том, примет ли участие в новом проекте Джеймс О’Барр, создатель оригинального комикса «Ворон».

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Ремейк фильма «Ворон» получил перезагрузку
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