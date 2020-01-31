Disney ищет темнокожих актрис для съемок в «Русалочке»

Главная героиня сказки, ее сестры и мать отныне станут темнокожими.

Для своего очередного ремейка, на этот раз мультфильма «Русалочка», компания Disney объявила поиск актеров.

Помните сестер главной героини, обитающих на морском дне? На их роли Disney ищет темнокожих актрис. Как сообщает издание The DisInsider, конкретные имена пока не называются, но студия была бы рада видеть в картине Зендаю, Кеке Палмер или же Хлою Бэйли.

Матерью главной героини, Ариэль, может стать Гугу Эмбата-Ро. Ну и разумеется, саму Русалочку тоже сыграет темнокожая актриса — Холли Бэйли, не путать с Холли Берри.

Хотя некоторые зрители критиковали подобный каст от Disney, студия проигнорировала всех недовольных и съемки идут по плану. Главный аргумент компании — цвет кожи вымышленного персонажа абсолютно не имеет значения.