КИНО

Режиссер «Звездных войн» оправдался за последний фильм

По мнению Джей Джей Абрамса, он сделал все, что мог.

Режиссер «Звездных войн» оправдался за последний фильм
Режиссер Джей Джей Абрамс на фоне баннера к фильму из серии "Звездные Войны". Фото: globallookpress

Некоторые поклонники серии «Звездные войны» после просмотра последнего фильма окончательно махнули рукой на творения Disney: нет больше в картинах той изюминки, которая даже сегодня заставляет пересматривать первые три эпизода, вышедшие десятки лет назад.

Кассовые сборы тоже не радуют, хотя «Скайуокер. Восход» и собрал свой миллиард долларов, это все равно меньше, чем седьмой или даже восьмой фильм серии.

Режиссер фильма Джей Джей Абрамс пришел на мероприятие 2020 Upfront Summit, где журналистам издания Variety удалось поговорить с ним по поводу последней картины.

Как объяснил создатель фильма, он вместе со съемочной группой пытался сделать максимально хороший проект при имеющихся возможностях. Он не уточнил, шла ли речь о сценарий либо о бюджете картины.

Однако Абрамс отметил, что этот фильм создавался не как глубокое кино, а просто развлечение для зрителей на два часа. В данном случае фокус не удался и зрители поданное развлечение не оценили.

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«Звёздные Войны»Джей Джей АбрамсНовости кино
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Режиссер «Звездных войн» оправдался за последний фильм
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