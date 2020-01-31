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Марго Робби сыграет фею в новом «Питере Пэне»

Актрисе предложили весьма интересную роль.

Марго Робби сыграет фею в новом «Питере Пэне»
Актриса Марго Робби. Фото: globallookpress

Похоже, что совсем скоро американская актриса Марго Робби может избавиться от образа безумной Харли Квинн и станет куда более милой и позитивной феей.

Как сообщает издание The Illuminerdi, актрисе предложили роль в новой экранизации всемирно известного «Питера Пэна». Марго должна исполнить роль феи Динь-Динь. Хотя стоит заметить, что своего официально согласия на съемку актриса пока не дала, так что все еще может отмениться.

Также стало известно краткое описание роли, которую предлагают Робби. Фея Динь-Динь — это товарищ Питера Пэна и голос совести, звучащий как миллион колокольчиков. Фея помогает Дарлингам (детям) избежать неприятностей во время их визита в Нетландию. Когда Питер, Дарлинги или мальчишки попадают в беду, Динь-Динь использует магию, чтобы их спасти.

Впервые об экранизации сказки стало известно еще в 2016 году, но с тех пор съемки не сдвинулись с мертвой точки. Оригинальный мультфильм же вышел аж в далеком 1953 году.

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Марго РоббиНовости киноПитер Пэн
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Марго Робби сыграет фею в новом «Питере Пэне»
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