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Злобное чудовище: Марго Робби о гиене в «Хищных птицах»

Актриса поделилась подробностями со съемочной площадки нового блокбастера.

Злобное чудовище: Марго Робби о гиене в «Хищных птицах»
Марго Робби на премьере фильма «Хищные птицы». Фото: globallookpress

Совсем скоро на экранах кинотеатров по всему миру появится новая экранизация комиксов DC под названием «Хищные птицы». На этот раз мир спасать будет команда женщин-супергероев, во главе которой стоит не вполне адекватная подружка Джокера, Харли Квинн.

Исполнительница главной роли, актриса Марго Робби, дала интервью изданию Comic Book, в котором рассказала о съемках вместе с весьма опасными животными, в трейлере картины можно заметить гиену.

Как рассказала актриса, в комиксах у ее персонажа есть две ручных гиены, в фильм же попала лишь одна. На этапе предпродакшена съемочная группа решила, что вполне можно себе позволить живого хищника, но оказалось, что в отличие от послушных собак гиена — это просто ураган неуправляемой ярости.

Так что в итоге в фильме снималась очень крупная собака, которая с помощью современных технологий и дорогой компьютерной графики на экране превратилась в гиену.

Картина появится на экранах кинотеатров уже 6 февраля.

 

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Тэги:

Марго РоббиНовости киноХищные птицы
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Злобное чудовище: Марго Робби о гиене в «Хищных птицах»
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