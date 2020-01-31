Гильдия киноактеров США ввела новые правила съемок интимных сцен в кино

Теперь на съемочной площадке будет специальный координатор по таким сценам.

Похоже, что члены Гильдии киноактеров США вместе с Американской федерацией деятелей телевидения и радио посмотрели скандальную сцену из российского фильма «Текст», в котором актриса Кристина Асмус показала себя во всей красе. Иначе как можно объяснить, что были приняты новые правила касательно съемок интимных сцен в кино.

Нововведения появились не просто так, они призваны пресечь домогательства и оскорбляющее поведение на съемочной площадке, сообщает издание Independent. Также новые правила косвенно поддерживают движение Me too, которое зародилось несколько лет назад и участники которого открыто рассказывали о сексуальных домогательствах.

Согласно новым правилам, на съемках обязательно должны присутствовать координаторы по интимным сценам, которые будут взаимодействовать с актерами один на один. Они также будут встречаться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии подготовки к съемкам, чтобы установить уровень обнаженных сцен и все подробности.

По словам основательницы Ассоциации профессионалов по интимным сценам Аманда Блюменталь, эти правила помогут как актерам, так и режиссерам картин избежать проблем в будущем.