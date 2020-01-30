Больше никогда: Линда Хэмилтон завязала с франшизой «Терминатор»

Всем фанатам фантастических фильмов давно известно, что с франшизой «Терминатор» что-то не так, а последний фильм еще раз подтвердил это утверждение. «Терминатор: Темные судьбы» с громким треском заржавевшего робота провалился в прокате, не спас даже звездный актерский состав, в который вошли старички из первых двух фильмов — Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. Если верить экспертам, киностудия ничего не заработала на новой картине, а убытки исчисляются миллионами.

Линда Хэмилтон рассказала изданию gamespot о своем видении будущего франшизы. Актриса заявила, что она бы согласилась поучаствовать в небольшом проекте, в котором не так много денег стоят на кону, а связываться еще раз с современной аудиторией и рисковать она не хотела бы. Также она заметила, что предпочла бы никогда больше не возвращаться к роли Сары Коннор, если это возможно. Стоит отметить, что режиссер последнего фильма, Тим Миллер также заявил, что не хочет в будущем работать с Джеймсом Кэмероном.